İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yakup A., idaresindeki 02 AL 184 plakalı otomobille Muhammed İ., idaresindeki 02 FR 543 plakalı otomobil, Yeni Mahalle 3.Çevre Yolu üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada araçta yolcu olarak bulunan Abuzer E., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.