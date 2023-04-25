İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Merinos Taziye Evi yakınlarında Mehmet Gazi T., idaresindeki 34 BDC 190 plakalı otomobil ile Özkan Ö., idaresindeki 02 FR 206 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Mehmet Gazi T., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.