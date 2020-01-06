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İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı 400 Yataklı Devlet Hastanesi Kavşağında Abbas Düzel idaresindeki 44 LF 008 plakalı otomobil ile Mehmet Bilgin yönetimindeki 01 JA 900 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil içerisinde bulunan Yusuf Düzel ve Saime Düzel yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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