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İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Kaza, Kahta Öğretmen Evi Kavşağında meydana geldi. Muhsin Yardım yönetimindeki 41 F 6787 plakalı otomobil ile Hasan Çankaya yönetimindeki 38 RZ 447 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazada her iki otomobil sürücüsü Muhsin Yardım ve Hasan Çankaya yaralandı.


Yaralılar, kaza yerine gelen ambulansla Kahta Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaralılardan sağlık durumu ciddi olan Muhsin Yardımın yapılan müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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