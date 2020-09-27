İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan İlker Sığırcı idaresindeki 06 AZ 5186 plakalı Mercedes marka otomobil ile aynı istikamete giden Ahmet Yakıcı idaresindeki 33 AFP 207 plakalı Renault marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Ahmet Yakıcı idaresindeki otomobil, yol kenarında park halindeki 02 AAN 410 plakalı otomobile çarparak durabildi. Meydana gelen kazada sürücü Ahmet Yakıcı ile 6 yaşında olan Ahmet Yakıcı isimli çocuk yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.