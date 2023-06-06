İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Lise Caddesi Açık Oto Pazarı yakınlarında Aziz M., idaresindeki 33 ABZ 377 plakalı otomobil ile Hasan Ç., idaresindeki 46 E 3393 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Hasan Ç., ile araç içerisinde bulunan Musa K., yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.