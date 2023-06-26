İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İbrahim G., idaresindeki 02 BA 824 plakalı otomobil ile Cumali C., idaresindeki 38 NK 701 plakalı otomobil, Hısnı Mansur Caddesi Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Cumali C., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.