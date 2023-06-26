İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Serhat Kömür idaresindeki 02 HL 664 plakalı otomobil ile Ahmet Uzun idaresindeki 33 AIL 166 plakalı otomobille Kahta- Diyarbakır Karayolunda çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerden Ahmet Uzun ile Hüseyin Kıyak yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.