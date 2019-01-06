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İki otomobil çarpıştı: 3 Yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Abuzer O., yönetimindeki 02 EC 812 plakalı otomobil, Mehmet T., yönetimindeki 06 BU 0323 plakalı otomobille Kahta- Diyarbakır karayolunun 7. kilometresinde çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücülerinden Abuzer O., Mehmet T., ve otomobillerde bulunan Yunus Emre T., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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