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İki otomobil çarpıştı: 3 Yaralı

Adıyaman’da 2 otomobilin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da 2 otomobilin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Kemal Bereket idaresindeki 02 AB 090 plakalı otomobil ile Nedim Akgül idaresindeki 07 NRA 49 plakalı otomobil Müftülük Caddesi üzerinde çarpıştı. Yaşanılan kazada 07 NRA 49 plakalı otomobilde bulunan Remziye Akgül, Ayşe Ceylin Akgül ve Ecrin Akgül yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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