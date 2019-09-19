İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şahin Solgun, yönetimindeki 02 HC 706 plakalı otomobil ile Hasan Turan, (70) yönetimindeki 02 KU 881 otomobil, Kahta- Adıyaman Karayolu Sanayi Kavşağında çarpıştı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücülerinden Şahin Solgun, (32) Hasan Turan, (70) ve otomobilde bulunan Hamza Tuncel, (30) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.