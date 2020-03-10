İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Besni ilçesine bağlı Atmalı köyünde meydana geldi. Gölbaşı Adıyaman karayolu üzerinde bulunan Atmalı köyünde Ercan Atalay kontrolündeki 02 HK 693 otomobil ile Ahmet Özkan yönetimindeki 02 AAZ 910 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ve 02 AAZ 910 plakalı otomobilde bulunan Resul Özkan yaralandı.

Yaralılar Besni Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkartılarak olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Kazada otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.