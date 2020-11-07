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İki otomobil çarpıştı: 3 Yaralı

Adıyaman Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Ahmet S.'nin kullandığı 06 BBE 316 plakalı Toyota marka otomobil ile Serhat A. yönetimindeki 02 ABL 906 plakalı Mercedes marka otomobil Dursun Çavuş Kavşağında çarpıştı. 06 BBE 316 plakalı otomobilde içinde sıkışan Özgür S., Ahmet S. ve Zeki S. itfaiye ekiplerinin yardımı ile sıkıştıkları yerden çıkartıldı.


Kaza yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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