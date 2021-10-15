İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman’da, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Mustafa Özelçi idaresindeki 31 B 2603 plakalı otomobil ile Nagihan Erdem idaresindeki 06 GE 1375 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu Havalimanı Kavşağında çarpıştı.


Meydana gelen kazada araçlarda bulunan İsa Özelçi, Sebahat Demirtaş ve Sadık Erdem yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.