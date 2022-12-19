İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde Naki Tezerdi idaresindeki 02 ED 534 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Turan Arkçı idaresindeki 46 EP 742 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Meydana gelen kazada yolcu olarak bulunan Nurcan Tezerdi, Şehriban Tezerdi ve Mükerrem Özdemir yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.