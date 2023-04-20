İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Muhittin Önder (29) idaresindeki 27 AIA 864 plakalı otomobil, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Börgenek rampasında ıslanan yolda kayarak kontrolden çıkıp karşı şeride geçti.

Kontrolden çıkan otomobil karşı yönden gelen Veysel Tercan (43) idaresindeki 02 BA 792 plakalı otomobile çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Muhittin Önder, Veysel Tercan ve araç içerisinde bulunan Fidan Önder (26), yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.