İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Y. idaresindeki 02 BD 828 plakalı otomobil ile Fırat T. idaresindeki 23 BY 837 plakalı otomobil, Altınşehir Mahallesi Karaali minibüs durakları yakınlarında çarpıştı. Kazada Mustafa Y., Fırat T. ile otomobillerde bulunan Ozan Ö. ve Nahsen Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.