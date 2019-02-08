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İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Botan A. idaresindeki 02 FL 631 plakalı otomobil ile Abdurrahman B., idaresindeki 01 AHG 70 plakalı otomobil Atatürk Bulvarı Devdağlar Petrol yakınlarında çarpıştı. Kazada Botan A'nın kullandığı otomobilde bulunan Naile G., Abdulbaki Yusuf G., Elif Sena A., ve Emine G., yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Öte yandan kazadan dolayı kapanılan yol, polis ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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