İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Diyarbakır karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta- Diyarbakır karayolunun 13'cü kilometresinde Mustafa O. yönetimindeki 44 FV 201 plakalı otomobil ile Halit A. yönetimindeki otomobil Kahta ilçesi Salkımbağı yol ayrımında çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile otomobillerde bulunan Mustafa O. ile Emre O. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta ilçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.