İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesi Diyarbakır karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Diyarbakır karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kahta- Diyarbakır karayolunun 13'cü kilometresinde Mustafa O. yönetimindeki 44 FV 201 plakalı otomobil ile Halit A. yönetimindeki otomobil Kahta ilçesi Salkımbağı yol ayrımında çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile otomobillerde bulunan Mustafa O. ile Emre O. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta ilçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.