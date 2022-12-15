İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Doğan idaresindeki 34 JD 2905 plakalı otomobil ile Mehmet Duymaz idaresindeki 35 AFE 531 plakalı otomobil, Sümerevler Mahallesinde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Mustafa Doğan, Mehmet Duymaz ile araçlarda bulunan Fatma Duymaz ve Fikret Gürbüz yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.