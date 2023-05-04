İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mahmut T., idaresindeki 02 ABD 441 plakalı otomobil ile Recep P., idaresindeki 02 RA 633 plakalı otomobille Adıyaman- Kahta Karayolu Organize Sanayi Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Mahmut T., Recep P., ve araçlarda bulunan Ali G., ile Mustafa T., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.