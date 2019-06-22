İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İki otomobil çarpıştı: 5 Yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine giden Hüseyin Turhal idaresindeki 02 ED 206 plakalı otomobil ile aynı istikamette giden Özge Nur Özer idaresindeki 01 ES 207 plakalı otomobil Buruncayır köyü girişinde çarpıştı.


Kazada otomobillerde bulunan sürücü Özge Nur Özer, Hüseyin Turhal ile Fatma Turhal, Sevgi Turhal, Elif Turhal Meral Boztepe yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.