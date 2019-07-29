İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi Kavi Caddesi üzerinde Mehmet Ekici idaresindeki 02 BB 210 plakalı otomobil ile Cengiz Durmuş idaresindeki 02 AAG 594 plakalı otomobil çarpıştı. Yaşanılan kazada otomobil sürücülerinden Mehmet Ekici, Cengiz Durmuş ve araçlarda bulunan Ramazan Mert Ekici, Emircan Ekici ile Elif Ekici yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.