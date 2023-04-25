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İki otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı

Adıyaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Vedat A. idaresindeki 63 M 7332 plakalı otomobil ile Zeliha Ö., idaresindeki 02 AAS 113 plakalı otomobil, Yeni Mahalle 26221 Sokak içerisinde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Zeliha Ö. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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