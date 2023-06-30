İki otomobil çarpıştı:1 yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Osman Küçük idaresindeki 63 YV 995 plakalı otomobil ile Halil İbrahim Çetin idaresindeki hafif ticari araç, Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Asime Küçük yaralandı. Hafif şekilde yaralan Asime Küçük, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.