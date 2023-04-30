İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Aydın Yılmaz idaresindeki 23 EN 393 plakalı otomobili ile sürücüsü tespit edilemeyen 44 KZ 972 plakalı otomobille Adıyaman- Kahta Karayolu 16. Kilometrede çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan Hasan Günay, Oğuzhan Işık ve Mehmet Taşar yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.