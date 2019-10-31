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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman’da, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, Yusuf Yıldız yönetimindeki 06 BU 8851 plakalı otomobil ile Hatice Ergin yönetimindeki 33 ABH 544 otomobil, Siteler Mahallesi'nde çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücülerinden Yusuf Yıldız, Hatice Ergin ile otomobillerde bulunan Hülya Yıldız, Ayten İspir yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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