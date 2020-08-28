İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cihat Karadoğan (30) yönetimindeki 80 FD 217 Renault marka otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa Çakır (40) yönetimindeki Renault marka otomobil, Kahta- Diyarbakır Karayolu 5.kilometresinde kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki aracın sürücünün yanı sıra Ramazan Aydın, Hüseyin Gültekin, Mehmet Ulutaş ve Mustafa Tandoğan olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.