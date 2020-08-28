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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Cihat Karadoğan (30) yönetimindeki 80 FD 217 Renault marka otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa Çakır (40) yönetimindeki Renault marka otomobil, Kahta- Diyarbakır Karayolu 5.kilometresinde kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki aracın sürücünün yanı sıra Ramazan Aydın, Hüseyin Gültekin, Mehmet Ulutaş ve Mustafa Tandoğan olmak üzere 6 kişi yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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