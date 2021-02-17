İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

Adıyaman’da ışıksız kavşağa kontrolsüz giren iki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Adıyaman'da ışıksız kavşağa kontrolsüz giren iki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza, Alitaşı Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. Ali Çelenk yönetimindeki 02 HY 990 plakalı Renault marka otomobil ile İbrahim Çoşkun'un kullandığı 31 VT 033 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Hyundai marka otomobil 180 derece döndü. Sürücülerin kavşağı kontrol etmeden ilerlemesi nedeniyle meydana gelen kazada Hyundai marka otomobilde bulunan bir kadın başından hafif şekilde yaralandı. Yaşanan bu kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.


Kaza ile ilgili polis ekipleri tutanak tuttu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.