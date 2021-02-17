İki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

Adıyaman'da ışıksız kavşağa kontrolsüz giren iki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Alitaşı Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. Ali Çelenk yönetimindeki 02 HY 990 plakalı Renault marka otomobil ile İbrahim Çoşkun'un kullandığı 31 VT 033 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Hyundai marka otomobil 180 derece döndü. Sürücülerin kavşağı kontrol etmeden ilerlemesi nedeniyle meydana gelen kazada Hyundai marka otomobilde bulunan bir kadın başından hafif şekilde yaralandı. Yaşanan bu kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Kaza ile ilgili polis ekipleri tutanak tuttu.