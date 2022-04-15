İhlas Haber Ajansı

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İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Adıyaman’da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Helin Polat idaresindeki 02 AAK 938 plakalı otomobil ile sürücüsü tespit edilemeyen 79 AAS 194 plakalı otomobil, Yeni Mahalle 26189 Sokakta çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücülerinden Helin Polat yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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