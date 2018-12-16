İkinci dönem okuryazarlık seferberliği toplantısı yapıldı

Dönem Çalışmaları” toplantısına katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, başkanlığında gerçekleşen toplantıya Halk Eğitim Müdürü Aziz Özbilgiç, Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Korkut ve bazı okul müdürleri katıldı.

Toplantıda Ahmet Alagöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatıldığını ve şimdi de II. dönemi için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, “Birinci dönem okuma yazma seferberliği kapsamında ilimizde 2 Nisan 2018 tarihinde Vali Yardımcısı Adem Kaya'nın da başkanlığında, il ve ilçe milli eğitim müdürleri, il ve ilçelerde hayat boyu öğrenmeden sorumlu şube müdürleri ile merkezdeki tüm okul müdürleri katılmış olup, toplantıda okuma yazma bilmeyenlere yönelik alan taraması yapılarak bilgilendirmesi gerçekleşti. Akabinde valimizin başkanlığında okuryazarlık toplantısı gerçekleşmiştir. Toplantıda yürütme kurulu hazır bulunmuş olup, okuma yazma seferberliği kapsamında yapılacak çalışmalar ve yürütme kurulunun yapacağı çalışmalar görüşülmüştür. İlimiz ve ilçelerde okuma yazma seferberliği kapsamında 3 aylık süre zarfında açılan kurslara 6 bin 519 kursiyer katılmış ve sertifikaları verildi. Okuma yazma bilmeyen hiç kimse kalmayana dek kurslarımız devam edecektir” diye konuştu.