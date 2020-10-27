İkinci etüt merkezi de hizmete girdi

Eğitime büyük önem veren Adıyaman Belediyesi, öğrencilerin ders çalışma olanağını genişletmek için başlattığı etüt salonlarının ikincisini Hocaömer Mahallesinde açtı.

Hocaömer Mahallesi'nde bulunan Kent Konseyi altında açılan etüt merkezinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yeni merkezin öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

Etüt merkezinin ilkini daha önce Yeni Mahallede bulunan Abdulhamit Han Kültür Merkezi'nde açtıklarını da hatırlatan Başkan Kılınç, hafta içi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verecek olan merkezin, gelecek olan talebe göre gece geç saatlere kadar açık tutulabileceğini belirtti.

Başkan Kılınç, “Bizim için çok kıymetli olan öğrenci kardeşlerimizin daha rahat ders çalışabilmelerine olanak sağlayacak mekanlar oluşturmaya devam ediyoruz. Ülkemizin geleceği olan minik kardeşlerimizin en güzel şekilde yararlanması için hizmet vermeye başlayan Hocaömer Mahallemizdeki yeni merkezimiz 44 kişilik olarak tasarlandı. İnşallah talep yoğun olur ve biz de yeni merkezleri hizmete koymaya devam ederiz. Yeni merkezimiz öğrencilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.