İkinci kattan düşen şahıs ağır yaralandı

Adıyaman'da, 4 katlı bir inşaatın 2.katından düşen kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesinde yapımı devam eden 4 katlı bir inşaatın 2.katından dengesini kaybederek aşağıya düşen M.Ç (60), yaralandı. M.Ç., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan M.Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.