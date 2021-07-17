İkra Koleji kurumlarla işbirliği protokolü imzaladı

İkra Koleji, Adıyaman'da çeşitli kamu kurum ve kuruluşlar ile protokol imzaladı.

Adıyaman'ın eğitim markası İkra Koleji açıklanan LGS puanlarıyla önceki yıllarda gösterdiği başarı seviyesini daha yukarıları çıkararak eğitimdeki kalitesini tekrar perçinledi.

İkra Koleji ayrıca Adıyaman'ın seçkin kurumlarıyla yaptığı protokollerle, kurumlar arası bağını güçlendirip eğitim öğretim vereceği hizmet alanlarını genişletiyor.

Son olarak Adıyaman Adliyesi, Memur-Sen ve Türk Eczacılar Birliği Eczacılar Odası ile kurumsal işbirliği protokolü imzaladı. İşbirliği yapılan kurum ve kuruluşlara kolejin belirli oranlarda indirimi olacak.

İkra Koleji Kurucu Müdürü Süleyman Toprak, değerlerden ödün vermeden, eğitimde başarı çıtasını yukarı çıkartmaya devam ettiklerini belirterek, kurumsal işbirliği protokolü imzalayan kuruluşlara teşekkür etti.

İkra Koleji'nin ayrıca bayram tatili sonuna kadar Adıyaman Park AVM'de açtığı stantta misafirlerine eğitim öğretim anlayışını ve başarılarını anlattığı öğrenildi.