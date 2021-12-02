İhlas Haber Ajansı

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İkra Koleji öğrencisi birinci oldu

Singapur-Asya Okullar (SASMO) Matematik sınavında İkra Koleji öğrencisi Alin Ayşe Acet il birincisi oldu.


İkra Kolejinde eğitimini sürdüren Alin Ayşe Acet geleceğin yeni Microsoftların, Googleların, Appleların kurucuları olabilecek dehaların katıldığı Singapur-Asya Okulları (SASMO) Matematik Olimpiyatlarında Türkiye 5.si, Adıyaman 1.si olarak altın madalya aldı.


İkra Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Toprak, Alın Ayşe Acet'i tebrik ederek, “Geleceğimizi şekillendirecek olan öğrencimizin başarısı bizi gururlandırmaktadır. İkra Koleji olarak öğrencilerimizin gelişimi için tüm projelerin takipçisi olacağız. Velilerimizle iş birliği içinde çok güzel çalışmalara imza atacağız” dedi.

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