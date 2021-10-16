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İkra Kolejinde Mevlid-i Nebi etkinliği

Adıyaman İkra Koleji tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında program gerçekleştirildi.


Mevld-i Nebi haftası kapsamında İkra Koleji Değerler Eğitimi zümresinin öncülüğünde öğretmen ve öğrenciler tarafından etkinlik gerçekleştirildi. İkra Koleji konferans salonunda geniş katılımla gerçekleştirilen programda İngilizce ve Türkçe ilahiler okundu.


Kuran-ı Kerim tilavetinin yapıldığı programda Peygamber Efendimiz adına şiirler okundu. Büyük bir beğeni ile izlenen program Peygamberimize salavatlar getirildi.

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