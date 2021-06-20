İkra kolejinde mezuniyet coşkusu

Adıyaman Özel İkra Koleji'nde eğitim gören 8.sınıf öğrencileri düzenlenen törenle mezun oldu.

Özel İkra Koleji yönetimi tarafından okulun konferans salonunda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde öğrenciler oldukça coşkulu anlar yaşadı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mezuniyet töreninde konuşan Özel İkra Koleji Kurucu Müdürü Süleyman Toprak, İkra'nın eğitim felsefesi, değerleri ve akademik çalışmalarından bahsetti. Yapılan konuşmaların ardından okul birincisi Ayşegül Toprak, mezuniyet kütüğüne ismini çakmasının ardından mezun olan öğrencilere plaket ve belge takdimi yapıldı.

Program sonrası kız öğrenciler ile bayan öğretmenler tarafından mezuniyet kınası düzenlendi.