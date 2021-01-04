İl genel meclis üyeleri denetleme komisyonuna üye seçti

Adıyaman İl Genel Meclisi 2021 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan başkanlığında toplanan meclis üyeleri gündemdeki maddeleri görüştü. 2020 yılına ait gelir ve gider hesaplarını denetlemek için komisyon üyeleri seçildi.

Denetim komisyonu için Temel Büyükboğa, Abuzer Açıkgöz, Abuzer Yaşar, Mehmet Işıklar ve Mehmet Kan aday oldu. Adayların her birisi 27 oy alarak denetleme komisyonuna seçildi.