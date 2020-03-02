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İl Genel Meclis üyelerinden Bahar Kalkanı Harekatına destek

Suriye’nin İdlib kentinde 33 Mehmetçiğimizin şehit edilmesi sonrasında başlatılan Bahar Kalkanı Harekatına İl Genel Meclis üyeleri destek verdi.

Suriye'nin İdlib kentinde 33 Mehmetçiğimizin şehit edilmesi sonrasında başlatılan Bahar Kalkanı Harekatına İl Genel Meclis üyeleri destek verdi.


Adıyaman Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan başkanlığında toplanan meclis üyeleri Mart ayı oturumu gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin konuşmasının ardından toplantıda Bahar Kalkanı Harekatına destek açıklaması yapan Başkan Mehmet Can Erdoğan, “İdlib'te rejim unsurları tarafından düzenlenen hain ve alçakça saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum.


Türk milleti dua ve desteklerimizle her daim Mehmetçiğimizin yanındadır. Yüce Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Vatan uğruna şehit olan tüm Mehmetçiklerimizin mekanı cennet olsun. Hiçbir kuvvet ülkemizi bölmeye, bayrağımızı indirmeye gücü yetmez. Bir ve beraber olduğumuz müddetçe ülkemizin istikrarı devam edecektir” dedi.

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