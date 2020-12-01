İl Genel Meclisi Aralık Ayı toplantısı başladı

Aralık ayı toplantılarının ilk oturumu İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Hafta boyunca toplantılar sürecek.

Gündemde yer alan Kahta ilçesine bağlı Çaybaşı köyü Dumanlı Mezrasındaki hak sahibi olan aileler için afet konutu amacıyla 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan değişikliği yapılması, Kahta ilçesine bağlı Çobanlı köyü 788, 891 ve 956 nolu parsellerin bir kısmı kullanılarak TOKİ tarafından nitelikli yaşam alanları tasarlanıp kamu eliyle konut alanlarının oluşturulması amacıyla 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Değişikliği konuları görüşüldü.

Toplantının açılışında konuşan Başkan Erdoğan, Aralık ayı toplantılarının hayırlı hizmetlere vesile olması temennisinde bulundu.