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İl genel meclisi üyelerinden Başkan Kılınç'a ziyaret

Adıyaman İl Genel Meclisi üyeleri, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Adıyaman İl Genel Meclisi üyeleri, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.


Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette il genel meclisi üyeleri, Başkan Kılınç ile yapılan ve devam eden projelerle ilgili sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, il genel meclisi üyelerine ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

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