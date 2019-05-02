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İl genel meclisinden Vali Aykut Pekmez ile bir araya geldi

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimlerinde İl Genel Meclis Üyeliğine seçilen meclis üyeleri, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan başkanlığında Adıyaman Valisi Aykut Pekmez’i ziyaret etti.

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimlerinde İl Genel Meclis Üyeliğine seçilen meclis üyeleri, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan başkanlığında Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'i ziyaret etti.


İl genel meclis üyelerini valilik toplantı salonunda ağırlayan Vali Aykut Pekmez, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Yeni seçilen meclis üyeleriyle tek tek tanışarak görevlerinde başarılar dileyen Vali Aykut Pekmez, "31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda vatandaşlarımızın takdiri ve teveccühü ile sizler yeni il genel meclis üyeleri olarak seçildiniz. Bundan dolayı hepinizi tebrik ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Ortak paydamız olan Adıyaman'da siz değerli il genel meclis üyeleriyle birlikte devletimizin imkanları dahilinde kırsal kesime yönelik öncelik sırasına göre güzel hizmetlere vesile olacağımıza inanıyorum. Sizden önceki il genel meclis üyeleri de ellerinden geleni yaparak güzel hizmetlerde bulundular. inşallah sizlerle de birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek yapılan hizmetlerin çıtasını daha da yükseltiriz. bu vesile ile yeni görevinizin hayırlı olmasını temenni ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.


İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan'da Adıyaman'da kırsal kesime yönelik yapılacak yatırım ve çalışmalarda valimizin öncülüğünde güzel hizmetlerde bulunacaklarını söyledi.

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