İl genelinde asfalt çalışmaları başladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın talimatları doğrultusunda asfalt serim işlemlerini başlatan fen işleri müdürlüğüne bağlı çalışanlar, 2 ayrı ekiple farklı noktalarda faaliyetlerini yürütüyor.

2 Finişer eşliğinde cadde ve sokakları BSK (Bitümlü sıcak karışım) asfaltla buluşturan ekipler, önceki gün Mimar Sinan mahallesi sokaklarında asfalt serimi yapıyor.

Öte yandan asfalt yatırım işlerinden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Mithat Töken, çalışmaların buradan sonra 1. Çevre Yolunda yoğunlaşacağını belirterek, asfalt sezonunu çok iyi değerlendireceklerini söyledi.

Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “Gönül belediyeciliği ile halkımıza hizmet edeceğiz dedik. Öylede yapıyoruz. Bu henüz çalışmalarımızın bir başlangıcı, vatandaşlarımızın en güzel hizmeti alabilmesi için gayret ediyoruz. Şehrimizde yaşayan herkesin daha rahat ve konforlu ulaşımı için, insan odaklı faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Adıyaman'ımıza yakışmayan her türlü kusuru ve eksikliği tespit ediyor, anında düzeltme yoluna gidiyoruz. Bugün yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceledik. Asfalt konusunda adeta bir seferberlik başlattık. Şehrimizin ulaşım sorununa derman olmaya devam ediyoruz. Tek bir cadde ve sokağın asfaltsız kalmamasını hedefliyoruz. Mesai mefhumu gözetmeksizin görevinin başında olan tüm personelimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.