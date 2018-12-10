İl İnsan Hakları Kurulu üyeleri, Vali Pekmez ile bir araya geldi

Yıldönümü ve 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Vali Yardımcısı Ayhan Akpay Başkanlığındaki İl İnsan Hakları Kurulu Üyeleri Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret etti.

Valilik Makamında kabul edilen İl İnsan Hakları Kurulu Üyeleri, Vali Aykut Pekmez'e bir buket çiçek verdi. İl İnsan Hakları Kurulunun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Pekmez, kurul üyeleri ile makamında bir süre sohbet ederek İl İnsan Hakları Kurulunun bugüne kadar Adıyaman'da gerçekleştirdiği faaliyet ve çalışmaları hakkında bilgi aldı. İnsan hak ve özgürlüklerinin önemine değinen Vali Aykut Pekmez, “Valilik olarak, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusuna büyük önem vermekteyiz. Her alanda insan haklarının gözetildiği ve korunduğu güvenli bir gelecek temennisiyle, 10 Aralık İnsan Hakları Gününü en kalbi duygularla kutluyor, bu anlamlı günün milletimize ve tüm insanlık alemine barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.