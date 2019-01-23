İl istihdam toplantısı Vali Aykut Pekmez başkanlığında yapıldı

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kutlu, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyit Temir, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, ilgili kurum amirleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü M. Emin Yücekaya, bir önceki toplantıda alınan kararları özetleyerek, İŞKUR İl Müdürlüğünün 2018 yılında yaptığı çalışmaları değerlendirerek, 2019 yılında yapılacak faaliyetlerle ilgili kurulu bilgilendirdi.

Toplantıda konuşan Vali Aykut Pekmez, “İşgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik işgücü yetiştirme ve mesleki eğitim programları kapsamında 2018 yılı içerisinde 95'i istihdam taahhütlü, 31'i istihdam taahhütsüz, 3'ü engelli kursu, 1'i Eski Hükümlülere yönelik kurs, 18'i girişimcilik kursu ve 38'i özel politika kursu olmak üzere toplam 186 adet kurs açılmıştır. Kurslara bin 488'i erkek, 2 bin 504'ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 992 kişi katılmıştır. Ayrıca 752 adet İşbaşı Eğitim Programına 2 bin 381'i erkek ve 1869'u kadın olmak üzere 4 bin 250 kişi katılmıştır. 2018 yılında toplam 938 kurs ve İşbaşı Eğitim Programı açılmış bu programlara 3 bin 869'u erkek ve 4 bin 373'ü kadın olmak üzere toplam 8 bin 242 kişi katılmıştır. Toplum Yararına Programları kapsamında Ocak-Aralık döneminde toplam 61 adet program açılmış bu programlarda bin 798'i erkek ve 2 bin 48'i kadın olmak üzere toplam 3 bin 846 kişi istihdam edilmiştir. 2018 yılı İçerisinde aktif İşgücü Hizmetleri ve Toplum Yararına Programlar kapsamında yapılan toplam ödeme tutarı 82 milyon 665 bin TL olup, işsizlik sigortası kapsamında yapılan 13 milyon 901 bin TL ile birlikte işsiz vatandaşlarımıza toplam 96 milyon 566 bin lira ödeme yapılmıştır. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu kararları doğrultusunda 2019 yılında da işgücü ihtiyacının giderilmesine ve istihdamın arttırılmasına yönelik mesleki eğitim faaliyetlerine devam edilecektir” ifadelerini kullandı.