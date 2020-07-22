İl koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

ADIYAMAN (İHA) – Adıyaman'da 2020 üçüncü İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığında Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

2020 Yılı yatırım ve faaliyet programının değerlendirildiği toplantıda yatırımcı bölge müdürleri kurum olarak yapılan yatırım ve çalışmaları online sunumunu yaparak, devam eden projelerin son durumu hakkında bilgiler verdiler.

2020 Yılı yatırım programlarında, merkezi idare ve yerel yönetim kuruluşlarına ait 252 projenin uygulandığını belirten Vali Çuhadar, “Bu projelerin toplam tutarı 7, 8 Milyar TL'dir. 2020 yılı yatırım programı 911 Milyon TL olup, 2020 yılında yaklaşık 409 Milyon TL harcama yapılmış ve yüzde 44,8'lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır” dedi.

Yatırımcı kuruluşlarımızın 2020 yılı programlarında küçüklü büyüklü 213 adet iş bulunmakta olduğunu belirten Çuhadar, “Proje bedeli 7,7 milyar lira olan bu işler için önceki yıllarda yaklaşık 853 milyon lira harcanmıştır. 2020 yılında ise 848 milyon lira ödenek kullandırılması öngörülmüş olup, 2. dönem itibariyle bu ödeneğin 388 milyon lirası harcanmıştır. Bu harcamayla ulaşılan nakdi gerçekleşme düzeyi yüzde 45,8'dir” ifadelerini kullandı.

Belediyelerin programlarında 39 adet işin yer aldığını vurgulayan Vali Çuhadar, “Bu işlerin proje bedeli 108 milyon TL'dir. Bu işler için 2020 yılında 63 milyon lira ödenek kullandırılması öngörülmüş ve 2. dönem itibariyle 20 milyon lira harcama yapılarak yüzde 32'lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 2020 Yılında yapılan çalışmalar sonucunda toplam 252 adet projenin 25 tanesi bitirilmiş, 137 proje devam etmekte, 87 proje ihale ve sözleşme aşamasında, 3 proje ise tasfiye edilmiştir” diye konuştu.

Vali Çuhadar Başkanlığında gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcısı Bedir Deveci, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, yatırımcı bölge müdürleri, ildeki kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile STK başkanları katıldı.