İl Müftüsü Taşçı Ramazan ayının önemini anlattı

Adıyaman Belediyesi tarafından Ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ‘Şehr-i Yaman'da Ramazan Etkinlikleri' programında Adıyamanlılarla buluşan Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Ramazan ayının önemi hakkında bilgiler paylaştı.

Adıyaman Belediyesi tarafından Demokrasi Parkı içerisinde bulunan alanda gerçekleştirilen 7. gün etkinlikleri Adıyaman Belediyesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü ekibinin sahnelediği skeçle başladı.

Skeçten sonra sahneye davet edilen Adıyaman İl Müftülüğü İmam-Hatiplerinden Hüseyin Kandemir Hocanın Kur-an'ı Kerim tilavetiyle devam eden programın son bölümünde konuşan Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı ve il müftülüğüne bağlı imam hatiplerden oluşturulan ekip, davetlilerle buluştu.

Selamlama konuşmasıyla konferansına başlayan İl Müftüsü Mehmet Taşçı, davetlilere Ramazan ayının önemi ile Ramazan ayında yapılması ve yapılmaması gereken şeyler hakkında bilgiler verdi. Daha sonra Adıyaman il müftülüğüne bağlı İmam Hatiplerden oluşturulan ekip tarafından okunan ilahi ve kasidelerle devam eden programa Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Konferans sonunda Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Müftüsü Mehmet Taşçı ile il müftülüğünde görevli imam Hatiplere plaket ve hediye takdiminde bulunarak hepsine teşekkür etti.