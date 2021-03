İl Özel İdaresinin 2020 yılı faaliyet raporu onaylandı

İl Özel İdaresinin kırsal kesime yönelik yaptığı yatırım ve çalışmaların yer aldığı 2020 yılı faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısına Vali Mahmut Çuhadar, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ve şube müdürleri katıldı.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan Başkanlığında toplanan Adıyaman İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin hazırladığı 2020 yılı faaliyet raporunu onaylayıp, gündemdeki maddeleri görüştü.

2020 yılı faaliyet raporunda geçtiğimiz yıl il özel idaresi tarafından kırsal alt yapının güçlendirilmesi ve köylere yönelik yapılan yatırım ve hizmetler ile hayata geçirilen projelere yer verildi.

Önceki gün helikopter kazasında şehadete erişen Mehmetçikler ile geçtiğimiz hafta vefat eden İl Genel Meclis Üyesi Abuzer Açıkgöz'e Allah'tan rahmet dileyen Vali Mahmut Çuhadar, “2020 Yılında il özel idaremiz ve il genel meclisimiz Adıyaman'ın tüm bileşenleriyle işbirliği içinde ilimizin ve köylerimizin ihtiyaçları ile vatandaşlarımızın taleplerini de göz önünde bulundurarak öncelik sırasına göre çok önemli hizmetler hayata geçirdi. 2020 Yılı faaliyet raporu, hepinizin inceleyebileceği şekilde görüşlerinize sunulmuştur. Öncelikle birlikteliklerimizden hep bahsettiğim üzere vatandaşımıza hizmet şiarımızdır. Bu faaliyet raporundaki rakamların sırrı aziz milletimize hizmettir. İl özel idaremizin 2020 yılı tahmini bütçesi 135 milyon TL olarak gerçekleşti. 2020 yılı gelir bütçesi gerçekleşme oranı yüzde 108 olarak gerçekleştirildi. İşte bu rakamlar, insanlarımıza hizmet ederken gönüllere girdiğimizin ve gönüllere dokunduğumuzun birer belgesidir. Yerinde adaletli bir şekilde harcanan her kuruş, devletimize güven ve sadakat olarak dönecektir. Bu rakamlar insanların daha iyi hizmet etmesi daha iyi üretmesi için geri dönecektir. Köye yapılan yol ve götürülen içme suyu üretime aktarılacaktır. Köyde daha fazla insanımızın yaşamasına neden olacaktır. Her bir köyümüze yaptığımız kanalizasyon insanlarımızın hayat standartını yükseltecektir. Bizim yaptığımız çalışmaların odağı vatandaşımızdır, milletimizdir. Bu çalışmaları yürütürken ırk, din, cinsiyet ve parti ayrımı yapmadan herkesi kucaklıyoruz. Ne mutlu bizlere ki özel idaremizin böyle bir misyonu var. Kırsal alanda görev yaparken bütün insanlarımızı kucaklıyor, nerde ne eksiklik varsa bunu gidermek için arkadaşlarımız canla başla çalışmaktadır. Vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmanın yanı sıra toplumun her kesimine yönelik ihtiyaçlara cevap verebilen, daha geniş ortak kullanım alanlarına sahip, üst standartlarda yaşanabilir bir Adıyaman'a kavuşturulması yönünde çalışmalarımız 2021 yılında da tüm hızıyla devam edecektir” dedi.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ise, 2020 yılı faaliyet raporunun hayırlı olmasını diledi.