?l protokol? tarihi oturak??lar pazar?nda incelemelerde bulundu

Vali Pekmez ve Milletvekili Ayd?n, hafta sonlar? vatanda?lar?n ve tesbih merakl?lar? ve koleksiyoncular?n bulu?ma noktas? olan tarihi oturak??lar pazar?ndaki esnaf ve vatanda?larla tek tek tokala??p, hay?rl? i?ler temennisinde bulundu.

Daha sonra oturak??lar pazar?ndaki bir ?ay oca??na ge?en Vali Pekmez ve beraberindeki heyet, ?ay oca??nda oturan esnaf ve vatanda?larla s?cak ve samimi bir sohbet ger?ekle?tirdi.

Vali Aykut Pekmez, Milletvekili Ahmet Ayd?n ve beraberindeki heyete yo?un ilgi g?steren esnaf ve vatanda?lar ise ziyaretten duydu?u memnuniyeti dile getirdi.