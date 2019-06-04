İl protokolünden şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan şehitlik ziyaretinde Müftülük görevlileri tarafından vatanın mukaddesatı ile milletin birlik ve bütünlüğü uğruna şehadet makamına erişen şehitler için dua edildi. Yapılan duanın ardından Vali Aykut Pekmez ve protokol üyeleri şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Şehitlik ziyaretinin ardından Vali Aykut Pekmez, eşi Yeşim Pekmez, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi ve protokol eşleri ile birlikte şehit ailelerini ziyaret etti.

Vali Pekmez ve beraberindekiler ilk olarak 5 Şubat 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekatı kapsamında İdlip'te bölücü terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Şahin Kaya'nın ailesini ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, Vali Aykut Pekmez, Şehit Uzman Çavuş Şahin Kaya'nın eşi Rabia Kaya'yla sohbet ederek bayramını kutladı.

Buradaki ziyaretin ardından heyet daha sonra 2017 yılında Şırnak'ın Gabar Dağında PKK bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel'in ailesini ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Vali Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez, şehidin 7 yaşındaki oğlu Yiğit Murat ve Eylül Naz adlı çocuğunu kucağına alarak, yakın ilgi gösterip, oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.

Vali Aykut Pekmez başkanlığındaki il protokolü, son olarak 1997 yılında Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı emrinde İstihkam Onbaşı olarak vatani görevini yaparken çatışmada yaralanan Malul Gazi İstihkam Onbaşı Hacı Erdengi'yi ziyaret ederek bayramını kutladı.

Gerçekleşen ziyaretlerde şehit aileleriyle sohbet ederek yakın ilgi gösteren Vali Aykut Pekmez, “Şehitlerimizin geride kalan anne-baba eş ve çocukları ile kardeşleri milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetleridir. Aziz vatan toprakları şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Ramazan Bayramı dolayısıyla vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin kabristanı ile şehit ailelerimizi ve gazilerimizi ziyaret ettik. Bu vesile ile şehitlerimizi bir kez daha şükran ve minnet duygularıyla anıyor, şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve Adıyamanlı hemşerilerimizin Mübarek Ramazan Bayramını en kalbi duygularla kutluyorum” diye konuştu.